Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı

Kazada hayatlarını kaybeden aynı aileden 6 kişi toprağa verildi

KAYSERİ’nin Mimsin bölgesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişi Sarız ilçesinde yan yana, gözyaşları içinde toprağa verildi. Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik...

Kazada hayatlarını kaybeden aynı aileden 6 kişi toprağa verildi
KAYSERİ’nin Mimsin bölgesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişi Sarız ilçesinde yan yana, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında, Ertan Dönmez idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans, Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı'nda iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Üzüm (36) ile otomobildeki aynı aileden Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner (12) olay yerinde, Muhammet Üzüm (36) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesi, Sarız ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Ailenin yakınları camii avlusundaki tabutların başında gözyaşı döktü. Öğle namazı sonrasında Sarız Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üzüm ailesinden 6 kişi İncedere Mahallesi’nde toprağa verildi.
Cenaze namazına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Diğer yandan, trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammet Üzüm'ün de sosyal medyadaki hesabındaki tarihe göre toprağa verildiği günün aynı zamanda doğum günü olduğu ortaya çıktı. Ailenin kaza günü Sarız’da babalarının mezarını yaptırdığı ve ardından merkez Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları’ndaki evlerine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314