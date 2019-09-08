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Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Burcu, toprağa verildi
KASTAMONU'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Burcu Örnek (21), Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Kaza, Kastamonu-Daday karayolunun Gölköy köyü mevkiinde önceki gün meydana geldi. Daday'dan...
GENEL 08.09.2019, 18:58
KASTAMONU'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Burcu Örnek (21), Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, Kastamonu-Daday karayolunun Gölköy köyü mevkiinde önceki gün meydana geldi. Daday'dan Kastamonu yönüne giden Refik İlhan Abazalı (26) yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Refik İlhan Abazalı ve yanında oturan Muhammed Mücahit Kızılarslan (24) yaralandı. Arka koltukta oturan Burcu Örnek (21) ile Kübra Aldırmaz (24) ise araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi olan ve bir dönem Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Eğerli Genç Yıldızspor'da futbol oynayan Burcu Örnek'in cenazesi, Bursa'nın İnegöl ilçesine getirildi. Örnek, Emirsultan Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Kübra Aldırmaz ise memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi.
Kaza, Kastamonu-Daday karayolunun Gölköy köyü mevkiinde önceki gün meydana geldi. Daday'dan Kastamonu yönüne giden Refik İlhan Abazalı (26) yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Refik İlhan Abazalı ve yanında oturan Muhammed Mücahit Kızılarslan (24) yaralandı. Arka koltukta oturan Burcu Örnek (21) ile Kübra Aldırmaz (24) ise araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.
BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi olan ve bir dönem Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Eğerli Genç Yıldızspor'da futbol oynayan Burcu Örnek'in cenazesi, Bursa'nın İnegöl ilçesine getirildi. Örnek, Emirsultan Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Kübra Aldırmaz ise memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi.
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