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Kazada hamile kadını yaralayan sürücü, kurban kesip uzlaştı

Gülay KUYUCU/VAN,() - VAN'da meydana gelen yaralamalı trafik kazasında, uzlaştırma kapsamında mağdur olan tarafın talep ettiği bir kurban kesildi. Bu sayede şüpheli H.K., 'taksirle yaralama' suçundan ceza almaktan kurtuldu. Olay, Van'ın...

Kazada hamile kadını yaralayan sürücü, kurban kesip uzlaştı

Gülay KUYUCU/VAN,() - VAN'da meydana gelen yaralamalı trafik kazasında, uzlaştırma kapsamında mağdur olan tarafın talep ettiği bir kurban kesildi. Bu sayede şüpheli H.K., 'taksirle yaralama' suçundan ceza almaktan kurtuldu.
Olay, Van'ın en işlek caddelerinden olan Soydan Kavşağı'nda meydana geldi. H.K., yönetimindeki araç, dönüş yasağının bulunduğu kavşakta sola dönerken M.A., yönetimindeki araca çarptı. Araçta bulunan ve bu sırada hamile olan N.A., kazanın etkisiyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 5 gün tedavi gören N.A. daha sonra taburcu oldu. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcıılğı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli H.K., Van'a yeni tayin olduğunu, yolları tam olarak bilmediğini ve dönüş yasağını fark etmediğini belirterek kazaya sebebiyet verdiği için mağdur olan N.A., çiftinden özür diledi.
Uzlaştırma kapsamında olan trafik kazası ile ilgili taraflara teklifte bulunuldu. Mağdur olan N.A., şüpheli H.K.'dan şikayetçi olmadı fakat N.A., kazaya sebebiyet vermesi nedeniyle araç kullanırken, trafik kurallarına dikkat etmesi için ders amaçlı, çocuğunun sadakası olsun diye bir kurban kesmesi karşılığında kendisi ile uzlaşacağını belirtti. H.K.,'da bu talebi kabul ederek N.A.'nın istediği kurbanı kesti. Şüpheli H.K., uzlaşma kapsamında 'taksirle yaralama' suçundan ceza almaktan kurtuldu.

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