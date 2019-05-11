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Kazada felç kalan Menekşe, annelik duygusuyla hayata tutundu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 8 yıl önce üzerinde bulunduğu at arabasının devrilmesi sonucu yaralanıp, belden aşağısı felç olan 2 çocuk annesi Menekşe Palaz (33), annelik duygusuyla hayata tutundu. Kazanın ardından psikolojisinin bozulduğunu...

Kazada felç kalan Menekşe, annelik duygusuyla hayata tutundu
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 8 yıl önce üzerinde bulunduğu at arabasının devrilmesi sonucu yaralanıp, belden aşağısı felç olan 2 çocuk annesi Menekşe Palaz (33), annelik duygusuyla hayata tutundu. Kazanın ardından psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Palaz, ''Kendimi öldürsem diye planlar yapıyordum; fakat annelik duygum ağır bastı. Ben ölsem, belki kötü şeyler yaşayacaklar. Bunları düşündüm ve çocuklarım için hayatta kalıp mücadele etmem gerektiğine karar verdim” dedi.
Seydişehir'de 8 yıl önce at ürküp ani hareketler yapınca Menekşe Palaz'ın üzerinde bulunduğu at arabası devrildi. Bacaklarından yaralanan Palaz, 3 aylık tedavinin ardından taburcu edildi. Palaz, belden aşağısı felç olup, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.
Şimdi 2 kızı ve eşiyle birlikte mutlu bir yaşam süren Palaz, kazanın ardından psikolojisinin bozulduğu için ölümü düşündüğünü: ancak annelik duygusuyla hayatta  tutunduğunu belirtti.
O dönem Melisa'nın 6, Meltem'in ise 4 yaşında olduğunu ifade eden Palaz, şunları söyledi:
''Daha hayatımın baharındaydım. Yaşadığım talihsiz kaza sonucu tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldım. O zor yıllarda 2 çocuğum bana güç kattı. Beni onlar hayata bağladı. Onların bir gülüşü, bir duruşu benim mutlu olmama yetiyor. Açıkçası annelik duygusu bana büyük güç ve enerji verdi. Kendimi öldürsem diye planlar yapıyordum; fakat annelik duygularım ağır bastı. Ben ölsem, belki kötü şeyler yaşayacaklar. Bunları düşündüm ve çocuklarım için hayatta kalıp mücadele etmem gerektiğine karar verdim.”
Tedavi nedeniyle 3 ay kaldığı hastane odasında bile çocuklarının özlemini yaşadığını belirten Palaz, ''Eşime, kızlarımın fotoğraflarını çekip getirmesini ve hastane odasına asmasını söyledim. Eşim de sağ olsun fotoğrafları getirdi'' dedi. 
Tekerlekli sandalyenin kendisine engel olmadığını belirten Menekşe Palaz, ''Kendimi kısıtlamıyorum. Evimizin bahçesinde bahçe işleriyle uğraşıyorum, Allah’a şükür, evimin işlerini yapabiliyorum'' diye konuştu. 
Menekşe Palaz, eşi Mehmet Palaz'ın da hayata tutunmasında kendisine büyük katkısının olduğunu kaydetti. Menekşe Palaz'a, anneler günü nedeniyle kızlarında Melisa çiçek; Meltem de içinde kendi fotoğrafları ve annesi için yazdığı şiirin bulunduğu zarfı hediye etti. 

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