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Kazada babası ve babaannesi ile yaşamını yitiren Hülya toprağa verildi

AYDIN'ın Kuyucak ilçesindeki trafik kazasında babası ve babaannesi ile birlikte yaşamını yitiren Hülya Açıkkol (15), Denizli'de toprağa verildi. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu Gencelli Kavşağı yakınlarında...

Kazada babası ve babaannesi ile yaşamını yitiren Hülya toprağa verildi
AYDIN'ın Kuyucak ilçesindeki trafik kazasında babası ve babaannesi ile birlikte yaşamını yitiren Hülya Açıkkol (15), Denizli'de toprağa verildi.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu Gencelli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den Denizli yönüne giden İlyas Açıkkol (41) yönetimindeki plakasız motosiklet, aynı yöne giden Osman Yıldırım yönetimindeki 31 YS 587 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Açıkkol, annesi Emine Açıkkol (68) ve kızı Hülya Açıkkol (15) yola savrulurken, otomobil de yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlyas Açıkkol, annesi Emine ve kızı Hülya Açıkkol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan otomobil sürücüsü Osman Yıldırım ise hastanede tedaviye alındı.
Hülya Açıkkol'un, babasından boşanan annesiyle birlikte Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşadığı, yaz tatili geçirmek için Aydın Kuyucak'taki oturan babasının yanında bulunduğu öğrenildi. Hülya Açıkkol için bugün Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazından önce Yeniköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Hülya Açıkkol, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine, yakınları, Acıpayam Belediye Başkanı AK Partili Hulusi Şevkan ve mahalleli katıldı.  İlyas Açıkkol ile annesi Emine Açıkkol'un da Kuyucak'ta toprağa verileceği belirtildi.

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