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Kazada ayağı kopan mendilci kadına esnaftan akülü araç

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, mendil satarak geçimini sağlayan Fatma Özkan (69), kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ayağı koptu. Esnaf, akülü araç aldıkları  'Fatoş Abla' larını hastanede...

Kazada ayağı kopan mendilci kadına esnaftan akülü araç

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, mendil satarak geçimini sağlayan Fatma Özkan (69), kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu ayağı koptu. Esnaf, akülü araç aldıkları  'Fatoş Abla' larını hastanede ziyaret etti.
Geçen hafta, Darıca'da meydana gelen kazada kaldırımda yürüyen Fatma Özkan'a sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil çarptı. Sol ayağı kopan Fatma Özkan, kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İstasyon Caddesi'nde esnaflık yapan Ünal Karataş, Özcan Çalışlı ve Bilal Varol, mendil satarak geçimini sağlayan 'Fatoş Abla' larını hastanede ziyaret etti. Esnaf, Fatma Özkan'a akülü araba araç belirtirken, vatandaşlardan da zekatlarını vermelerini istedi. Fatma Özkan esnaf teşekkür etti.
Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık da, Fatma Özkan'ı hastanede ziyaret ederek, yardım konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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