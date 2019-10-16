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Kaza yapan TIR'lardan biri alev alev yandı (1)

KUZEY Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı. Kaza Ömerli Kavşağı Edirne İstikametinde meydana geldi. Lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan gelen TIR çarparak alev aldı. Kaza nedeniyle yola...

GENEL 16.10.2019, 08:38
Kaza yapan TIR'lardan biri alev alev yandı (1)
KUZEY Çevre Otoyolu'ndan çarpışan 2 TIR'dan biri alev alev yandı.
Kaza Ömerli Kavşağı Edirne İstikametinde meydana geldi. Lastiği patladığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a arkadan gelen TIR çarparak alev aldı. Kaza nedeniyle yola araçlardan parçalar savruldu. Alev alan TIR itfaiye tarafından söndürüldü.

 

 

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