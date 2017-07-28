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Kaza yapan taksideki turist Rus anne-kız yaralandı

Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Dalaman İlçesinde sürücünün virajda direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi otobüs durağına daldı. Durakta bekleyenler kaçışarak canlarını kurtarırken, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki...

Kaza yapan taksideki turist Rus anne-kız yaralandı

Cihan KAYA/DALAMAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Dalaman İlçesinde sürücünün virajda direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi otobüs durağına daldı. Durakta bekleyenler kaçışarak canlarını kurtarırken, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçan taksideki 2 Rus kadın yolcu yaralandı. O anlar, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kaza bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Marmaris'ten Dalaman Havalimanı yönüne giden Ertan Acet, yönetimindeki 48 T 4262 plakalı taksiyle Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü önüne geldiğinde virajda direksiyon kontrolünü yitirdi.
Taksinin daldığı otobüs durağında bekleyen yolcular kaçışarak canlarını kurtarırken, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçan taksideki Rus turistler 31 yaşındaki Tatiana Rusmıshkova ile annesi 57 yaşındaki Olga Rusmıshkova yaralandı, sürücü Acet ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı anne kız, 112 Acil Servis ambulansı ile Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Kaza anı yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis  kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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