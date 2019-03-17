Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...

Kaza yapan sürücüye yardıma giderken cipin çarptığı Metehan, toprağa verildi

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, aracıyla hasarlı kaza yapan sürücüye yardım etmek için otomobilinden indikten sonra yolun karşısına geçerken, cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Metehan Şahin (34), toprağa verildi.  Kaza, dün öğle...

Kaza yapan sürücüye yardıma giderken cipin çarptığı Metehan, toprağa verildi

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, aracıyla hasarlı kaza yapan sürücüye yardım etmek için otomobilinden indikten sonra yolun karşısına geçerken, cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Metehan Şahin (34), toprağa verildi. 
Kaza, dün öğle saatlerinde, Kayseri- Malatya yolunun 54'üncü kilometresinde meydana geldi. Metehan Şahin, yan yatan otomobilin sürücüsüne yardım etmek için aracını yol kenarına park etti. Otomobilin yanına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Şahin'e, Alaattin Subaşı (47) yönetimindeki 16 LRH 80 plakalı cip çaptı. Kazada ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Şahin'in cenazesi, yakınları tarafından bugün morgdan alınarak, Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Avşarobası Mahallesi'ne getirildi. Burada Şahin için düzenlenen cenaze törenine aile ve yakınlarının yanı sıra CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da katıldı. Metehan Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328