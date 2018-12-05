Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Kaza yapan servis aracına "tabure" ile ek yolcu almışlar

Alper KORKMAZ- Ersan SAN / İSTANBUL, ()  - ESENYURT'ta lojistik şirketine ait işçi kaza yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2'si ağır 14 kişi yaralanırken 11 yolcu kapasiteli servis aracının içinde ek yolcu alabilmek için plastik...

Kaza yapan servis aracına "tabure" ile ek yolcu almışlar

Alper KORKMAZ- Ersan SAN / İSTANBUL, ()  - ESENYURT'ta lojistik şirketine ait işçi kaza yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2'si ağır 14 kişi yaralanırken 11 yolcu kapasiteli servis aracının içinde ek yolcu alabilmek için plastik tabureler olduğu görüldü. 
Kaza saat 08.00 sıralarında Sanayi Mahallesi  Esenyurt Hoşdere yolu üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 65 BA 986 plakalı servis minibüsü sürücüsü yol kenarındaki ağaca çarptı ardından devrildi.  İçerisinde çok sayıda işçinin olduğunu servis aracının kaza yaptığını görenler yardıma koştu. Sürücü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken içerideki işçiler için olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara alarak çevre hastanelere götürdü. Meydana gelen kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. 11 yolcu kapasiteli servis aracında ek yolcu alabilmek için plastik tabureler konulduğu görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis aracının devrildiği çevredeki vatandaşlarında yardıma koştuğu görülüyor. 

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort