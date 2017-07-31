Kaza yapan çiftin nikahı hastane odasında kıyıldı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, 1 hafta önce düğün davetiyesi dağıtırken trafik kazasında yaralanan Samet Dinç ve nişanlısı Gökçe Ün'ün nikahı hastane odasında kıyıldı.Bursa'da oturan 28 yaşındaki Samet Dinç ve nişanlısı 26 yaşındaki Gökçe Ün, 1 hafta önce düğün davetiyesi dağıtmak için gittikleri İnegöl İlçesi'nde, içinde bulundukları otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı. Bursa Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavileri devam eden çift, bugün düğün salonunda kıyılması planlanan nikahı ertelemek istemedi. Bunun üzerine yakınlarını hastane odasına davet eden çiftin nikahı burada kıyıldı. Nikah cüzdanını geline veren memur, çifte ömür boyu mutluluk diledi. Damat Samet Dinç, gazetecilere büyük bir kaza atlattıklarını söyledi. Bugün düğün salonunda kıyılması planlanan nikahı ertelemek istemediklerini belirten Dinç, "Daha anlamlı olsun diye nikahımızı iptal etmemek için böyle karar verdik. Çok, mutluyuz" dedi.Gelin Gökçe Ün ise. 6 aydan bu yana nişanlı olduklarını hatırlatarak, "Düğünü erteledik ama nikahı ertelememek için hastanede kıymaya karar verdik. ikimiz de yaralandık ama çok şükür hayattayız" diye konuştu.Damadın annesi Ezel Dinç ise, çocukların büyük bir kazadan sağ kurtulduklarını dile getirerek, "Onlar sevgileri için çok mücadele etti. Bundan dolayı nikahı ertelemek istemediler. Şu an çok mutluyum. Onların sevgisinin önüne hiçbir şey geçemedi" ifadelerini kullandı.

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