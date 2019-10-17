Kaza yapan araçlar TEM'de uzun araç trafiği oluşturdu
Mustafa BAKIRHAN-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-TEM Otoyolu Sultangazi geçişimde bir otomobilin önündeki hafif ticari araca çarpması sonucunda meydana gelen kazada bir araç takla attı. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza medeniyle TEM'de uzun...
Mustafa BAKIRHAN-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-TEM Otoyolu Sultangazi geçişimde bir otomobilin önündeki hafif ticari araca çarpması sonucunda meydana gelen kazada bir araç takla attı. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza medeniyle TEM'de uzun araç trafiği oluştu.
Kaza, 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi geçişi Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Ramazan B. İdaresindeki 34 CBK 998 plakalı otomobili, iddialara göre başka bir otomobil sıkıştırdı. Ramazan B., kendisini sıkıştıran otomobilden kurtulmak isterken önünde seyreden Timuçin T. idaresindeki 34 EB 3131 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Timuçin T.'nin kullandığı hafif ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
UZUN TARFİK OLUŞTU
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hafif yaralanan 2 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye götürürken, yol temizleme ekipleri kaza nedeniyle yola fırlayan çam ve otomobil parçalarını süpürdü. Trafiğin kontrollü şekilde verilmesi nedeniyle TEM Edirne istikametinde uzun araç trafiği oluştu. Kazaya karışan otomobillerin yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)
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