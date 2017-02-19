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Kaza yapan alkollü sürücü ağır yaralandı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, yoldan çıkarak kaldırımın istinat duvarına çarpan alkollü otomobil sürücüsü 24 yaşındaki Ali Emre Can, ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Ortaca'dan Dalyan yönüne giden...

Kaza yapan alkollü sürücü ağır yaralandı
MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, yoldan çıkarak kaldırımın istinat duvarına çarpan alkollü otomobil sürücüsü 24 yaşındaki Ali Emre Can, ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Ortaca'dan Dalyan yönüne giden Ali Emre Can, yönetimindeki 48 RP 900 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü Okçular Mahallesi yakınlarında kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak yoldan çıktı. Kaldırımın başladığı yerdeki istinat duvarına çarparak durabilen otomobilinde sıkışan Can, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen AKS 110 ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle kurtarılan Can, Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırıldı. 1.50 promil alkollü olduğu belirlenen Can, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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