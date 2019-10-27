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Kaza yapan 17 yaşındaki sürücü gözaltına alındı; annesi gözyaşlarına hakim olamadı

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL () ATAŞEHİR'de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Samet Y. aracıyla yolda yürüyen yayaya çarptı. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, sürücünün annesi olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı....

GENEL 27.10.2019, 15:11

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL () ATAŞEHİR'de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Samet Y. aracıyla yolda yürüyen yayaya çarptı. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken, sürücünün annesi olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Hastaneye kaldırılan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


 

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Cadde üzerinde meydana geldi. 34 JL 656 plakalı otomobille cadde üzerinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldaki yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsü Samet Y.'nin (17) ehliyetsiz olduğunu belirledi. Otomobilin çarptığı İsmail Şahin, sedyeyle ambulansa taşınarak Göztepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ehliyetsiz sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün annesi olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. 


 

"BU İLK DEĞİL Kİ SÜREKLİ KAZA OLUYOR BURADA"

Mustafa Kemal Mahallesi'nin Muhtarı Ali Rıza Saraçoğlu, kazaya ilişkin "Bizim burada her ay, ayda 10 sefer kaza oluyor. Defalarca büyükşehire, İl Trafik Komisyonu'na bildirdik. Işıklandırma yapmadılar. Alt geçit konulması gerekirken gittik söyledik, 'İSKİ'nin borusu var' dediler. İSKİ'ye gittik, 'Boru yok burada' dediler. Yapılmak istenmiyor, ne ışıklandırma ne de alt geçit yaptılar. Burada günün 24 saati trafik var. Akşam saatlerinde insanlar bir saat trafik bekliyor. Yapılması gereken buydu ama yapmıyorlar, ötekileştiriliyoruz. Biraz önce görüyorsunuz vatandaş acemi, yolla ilgisi olmayan insanı vurdu. Vatandaş şu an hastanede. Sürücünün ehliyeti yok. Ama ehliyeti olanlar da sürekli kaza yapıyorlar. Bu ilk değil ki sürekli kaza oluyor burada" dedi.

 

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