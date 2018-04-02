Kaza şehidi Uzman Çavuş, Balıkesir’de toprağa verildi

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde dün cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Uzman Çavuş Kenan Dalkılıç'ın cenazesi, Balıkesir’in İvrindi ilçesi Soğanbükü Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Kenan Dalkılıç'ın cenazesi, Karabük’te düzenlenen törenin ardından bugün memleketi Balıkesir’in İvrindi ilçesi Soğanbükü Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Dalkılıç için Soğanbükü Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dinçer Orkan, Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askerler, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Kenan Dalkılıç'ın eşi Selma ile çocukları Tuna ve Kemal Dalkılıç da törende gözyaşı döktü. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehidin babası ve eşine Türk bayrağı verdi.

Şehidin cenazesi törenin ardından Soğanbükü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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