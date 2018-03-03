Kaza kurşunuyla şehit olan erin cenazesi memleketine uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşının tüfeğinin kazara ateş almasıyla şehit olan Jandarma Komando Er Ömer Sarı'nın cenazesi, İzmir'e getirildi.

Bekâr olan şehit için önce, Buca ilçesinin Çamkule Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alındı, dua edildi. Ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı, Gaziemir'deki Gülhane Camii'ne getirildi. Şehit Sarı için burada askeri tören düzenlendi. Törene şehidin ayakkabı imalatında çalışan işçi babası İlhami Sarı ve annesi ev kadını Nasife Sarı, kardeşi Yusuf Sarı, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, emekli Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Necip Kalkan, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Musa Çam ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Nasife Sarı, tören öncesinde fenalaştı. Alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri, anne Sarı'ya müdahale etti. Yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Camideki törenin ardından şehidin tabutu top arabasına konuldu. Top arabasının arkasından, askedi bando eşliğinde, şehit ailesiyle birlikte yürüyen vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı, tekbir getirdi. Şehit Jandarma Komando Er Ömer Sarı, Kadifekale Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Davut CAN/İZMİR, ()



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