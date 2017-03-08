Kaza kurbanı kadınlara, Kadınlar Günü'nde gözyaşlarıyla uğurlama (6)

SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün kullandığı otobüs ile kaza yapınca 7 kadın işçinin ölümüne 38 kadın işçinin yaralanmasına neden olan Sürücü Mehmet Düzün'ün kaldırıldığı İnegöl İlçe Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Kazadan yara almadan kurtulan ve daha sonra olay yerinden ayrılıp Bursa'ya gelen muavin İbrahim Bağ, Bursa'nın Merkez Osmagnazi İlçesi'ndeki evinden alınıp İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada ifadesi alınan Bağ, "Ben kaza anında yolculara ikramda bulunuyordum. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Kaza sonrası korkudan Bursa'ya geldim" dedi.

Bu arada kaza sonrası hastanedeki tedavisi devam eden Sürücü Mehmet Düzün'ün ifadesi alınamadı. Otobüsün kaza anında 3'ncü viteste olduğunu söyleyen yetkililer, "Kazadan kurtulanlar olayın şoku ile hiç bir şey hatırlamıyorlar. Yalnız kazanın sürücünün önündeki aracı solladıktan sonra direksiyonu toparlayamadığı ve kazaya neden olduğu şu anda düşünülüyor" dedi.

Yetkililer, otobüs şoförü Mehmet Düzün'ün taburcu olduktan sonra gözaltına alınarak 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' ve 'yaralamaya sebebiyet vermek' suçlarından adliyeye çıkartılacağını söyledi.

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