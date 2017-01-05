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Kayyum, tiyatro oyuncularının sözleşmeleri yenilemedi

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1990 yılından beri faaliyet yürüten Şehir Tiyatrosu'nda görev alan 31 tiyatro oyuncusu, sözleşmeleri yenilenmeyerek işten çakarıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra...

Kayyum, tiyatro oyuncularının sözleşmeleri yenilemedi
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1990 yılından beri faaliyet yürüten Şehir Tiyatrosu'nda görev alan 31 tiyatro oyuncusu, sözleşmeleri yenilenmeyerek işten çakarıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra yönetmeliğin 14 Aralık'ta değiştirildiği ve sözleşme yetkisinin Belediye Başkanına verildiği ve bu yetki kapsamında sözleşmelerin yenilenmediği belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1990 yılınhdan beri faaliyet yürüten Şehir Tiyatrosu'nda görevli 31 sanatçı, 31 Aralık'ta sona eren sözleşmeleri yenilenmeyerek işten çakırıldı. Büyükşehir Belediyesi kayyum olarak atanan Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın, Şehir Tiyatrosu yönetmeliğini 14 Aralık'ta değiştirdiği, değişiklikle eğitim durumları uygun olmayanların sözleşmelerinin yenilenmeyeceği ve bir yıllık sözleşme imzalanan personelin sözleşmesinin yenilip yenilenmeyeceği Belediye Başkanının yetkisine bağlandığı, bu değişiklikler kapsamında sözleşmelerin Başkanlığın yetkisine dayanılarak yenilenmediği öğrenildi.
Bugüne kadar sadece Diyarbakır'da değil, yurt içinde ve yurt dışında birçok kentte turnelere çıkarak oyunlar sahneleyen Şehir Tiyatrosunun devam edip etmeyeceğinin Belediye yönetiminin tavrına bağlı olduğu, yönetiminin yeni oyuncu alımı için ilan vermemesi durumunda ise tiyatronun kapanacağı belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Eş Başkan Fırat Anlı'nın yerine Ankara Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'nın kayyum olarak atandığı 1 Kasım'dan beri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyun sahnelenmiyordu.

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