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Kayyum, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 78 memur ve işçiyi açığa aldı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak döneminde Genel sekreter, Genel...

Kayyum, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 78 memur ve işçiyi açığa aldı

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak döneminde Genel sekreter, Genel sekreter yardımcılıkları, daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri görevlerini yürütenlerin de bulunduğu toplam 78 kişi bugün açığa alındı. Belediyeye kayyum olarak atanan Başkan vekili Cumali Atilla tarafından açığa alınanlar için Devlet Memurları kanununun 137'inci maddesinin gerekçe gösterildiği belirtildi.
Gültan Kışanak'ın tutuklanıp görevden alınmasından sonra Belediyeye Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla kayyum olarak atanırken, Atilla'nın göreve başlamasından sonra Kışanak döneminde Genel sekreter, Genel sekreter Yardımcılıkları, Daire başkanlıkları ve şube müdürlüğünü yapan bir çok kişinin kadrolarını iptal ederek uzman ve başka kadrolara yerleştirildi. Başka birimlerde görevlendirilen memur ve işçilerden oluşan 78 kişi bugün açığa alındı. Belediye başkan vekili Atilla tarafından açığa alınan memur ve işçilerin açığa alınma gerekçeleri ise Devlet Memurları Kanununun 137'inci maddesine dayandırıldı.
Söz konusu madde de, "Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir" deniliyor.

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