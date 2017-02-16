Kayyum Başkan, arazi davasında uzlaşmaya aracı oldu

VAN'ın Başkale İlçesi Belediye Başkanı DBP'li İhsan Güler'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Kaymakam Abdulselam Öztürk, yaklaşık 2 yıldır süren arazi davasında tarafları uzlaştırdı.

Van’ın Başkale İlçesi Yenimahalle’de yaklaşık 7 hektar arazi, Başkale Mal Müdürlüğü ile Haşim Öztürk arasında davalık oldu. 2 yıldır Sulh Hukuk Mahkemesi'nde süren dava, İçişleri Bakanlığı tarafından Başkale Belediye Başkan Vekilliği'ne atanan Abdulselam Öztürk'ün devreye girmesiyle sonuçlandı. Hak sahibi Haşim Öztürk ile görüşen Başkan Vekili Öztürk, sorunu çözdü. Arazi üzerinde yapılan ifraz sonucu Haşim Öztürk, kendisine verilen araziyi kabul edince dava uzlaşmayla son buldu.

Bunun üzerine Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, sorunun uzlaşmayla çözülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hak sahibi Haşim Öztürk'ü makamında kabul edip teşekkür plaketi verdi. Uzlaşma sağlanan araziye ise TOKİ tarafından Emniyet Müdürlüğü için bina ve sosyal tesisler yapılacak.



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