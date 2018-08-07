Kayyum atanan ilçede, 1 olan park sayısı 36'ya çıktı

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, kayyum belediye başkanının göreve gelmesiyle birlikte ilçenin değişik bölgelerine 35 park yapıldı.Güroymak ilçe belediyesine kanun hükmünde kararnameyle atanan Kaymakam Alibeyoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte, daha önce sadece 1 park bulunan ilçeye 35 park kazandırıldı. Park açılışı yapıp incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, yapılan çalışmalarla ilçenin çehresinin değiştiğini belirterek, şöyle konuştu:“Belediyecilik adına yapılması gereken hizmetlerin en güzelini, en modern şartlarda bu ilçemizin aldığını hep birlikte görüyoruz. Gördüğünüz gibi Güroymak Belediyesi çalışıyor, çalışınca da oluyor. Spor alanları, park alanları ve eğitim alanları ile ilgili açılışlar yaptık. Yaklaşık 150 dönüm alan üzerinde kurulu olan mesire alanının da açılışını yaptık. Güroymak ilçesi, 32 yıllık bir geçmişe sahip bir ilçemiz. Bu ilçemiz, bugüne kadar görmediği hizmetleri kaymakamlığımız ve belediye başkanlığı sayesinde gördü. Daha önce ilçede sadece 1 park varken, bugün park sayısı 36’ya çıkmış. Üç, dört tane oyun grubu varken, bu sayı 51’e çıktı. Basket sahası ile futbol sahaları ile belediyecilik adına yapılması gereken hizmetlerin en güzelini, en modern şartlarda bu ilçemizin aldığını hep birlikte burada görüyoruz. Belediye Başkan Vekilimiz 150 dönüm arazi üzerine yeni bir mesire alanı yaptırdı. Böyle güzel bir mesire alanında ilçemize kazandırdığından dolayı kendisini de huzurlarınızda kutlamak istiyorum. Hep söylüyoruz, devletin sağlamış olduğu bu imkanları bu millete hizmet noktasında nelerin olduğunu hep birlikte şahit oluyoruz. Vatandaşımız nefes alacağı, vakit geçireceği, eğleneceği bir hizmet kazandırıldı."

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