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KAYSO’dan, 1’inci Komando Tugayı'na ziyaret

KAYSERİ, () - KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Kayseri 1’inci Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış’ı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. KAYSO...

KAYSO’dan, 1’inci Komando Tugayı'na ziyaret

KAYSERİ, () - KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Kayseri 1’inci Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış’ı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’de ve ülkenin değişik yerlerinde yaşanan terör olaylarının kendilerini derinden yaraladığını belirterek, “Özellikle Kayserimizde savunmasız Mehmetçiğimize kurulan hain tuzak, bizi ziyadesi ile üzmüştür. Ben bu vesile ile tüm terör olaylarını bir kez daha nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sayın komutanımızın nezdinde Ordumuzun gözbebeği olan 1'inci Komando Tugay Komutanlığımıza, askerlerimizin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum” dedi. Terörün bitirilmesi konusunda sanayiciler olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Büyüksimitci, KAYSO üyelerinin üreterek, ihracat yaparak ve istihdama katkı sağlayarak ülkenin zenginleşmesine katkı sağlayacaklarını, ülkenin zenginleşmesiyle de terörün belinin kırılacağını söyledi.
Sanayicilerin desteklerini arkalarında görmenin kendilerine moral verdiğini ifade eden Kayseri 1’inci Komanda Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış da, Kayseri’de yaşanan üzücü olay sonrası tüm Kayseri halkının desteklerini gördüklerini, bu desteklerin de kendilerine moral ve güç verdiğini belirterek, teşekkür etti.
KAYSO heyeti, ziyaret sonrasında 14 askerin şehit olduğu Şehit Komandolar Durağı’na da gelerek şehitler için dua etti.

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