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Kayserili esnaftan ilginç uyarı yazısı

KAYSERİ’de esnaf Ahmet İngenç, müşteri gibi gelip, işyerinin önündeki şapkaları deneyerek fotoğraf çektirip, geri bırakan kişileri uyarmak için vitrine, 'Şapkalar fotoğraf çektirmek için değil, satılmak için buradadır. Satın...

Kayserili esnaftan ilginç uyarı yazısı
KAYSERİ’de esnaf Ahmet İngenç, müşteri gibi gelip, işyerinin önündeki şapkaları deneyerek fotoğraf çektirip, geri bırakan kişileri uyarmak için vitrine, 'Şapkalar fotoğraf çektirmek için değil, satılmak için buradadır. Satın aldıktan sonra film bile çekebilirsiniz' yazısı astı.
Merkez Melikgazi ilçesi Camiikebir Mahallesi’ndeki işyerinde hac ve umre malzemeleri satan Ahmet İngenç, dükkanının önündeki tezgahta bulunan börk şapka ve kıyafetleri almak yerine fotoğraf çektirip, bırakan müşterilerden bıkınca, çareyi uyarı yazısı yazmakta buldu. İngenç, vitrine 'Şapkalar fotoğraf çektirmek için değil, satılmak için buradadır. Not: Satın aldıktan sonra film bile çekebilirsiniz” yazdı.
Kıyafetleri ve şapkaları deneyip bırakan kişileri uyarmak için böyle bir yola başvurduğunu belirten Ahmet İngenç, “Dizilerden esinlenerek yapılan şapkalar, giysiler kıyafetler var. Bu ürünlere talep olunca, biz de işyerimize getirdik. Gelen giden merak ediyor. Müşteri geldi diyerek sevinirken, şapkanın başına geliyoruz, fiyatını soruyor, artık onu da demekten usandık ve fiyatını da yazdık 40 TL diye. Fotoğraf çektiriyor, bir poz daha çektiriyor. Biz de seviniyoruz, hani alacak diye, ama koyuyor şapkayı yerine, ‘efendim teşekkür ederim, hayırlı işler’ diyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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