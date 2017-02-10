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Kayserili askerden hemşerilerine El Bab selamı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - FIRAT Kalkanı Operasyonlarında görev yapan Kayserili uzman çavuşun memleketine gönderdiği selam duygulandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 171'inci gününde tespit edilen DEAŞ...

Kayserili askerden hemşerilerine El Bab selamı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - FIRAT Kalkanı Operasyonlarında görev yapan Kayserili uzman çavuşun memleketine gönderdiği selam duygulandırdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 171'inci gününde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefleri imha ederken, Mehmetçikler zor şartlarda görevlerini yapmaya devam ediyor. Ülkenin güvenliği için mücadele eden askerler, ailelerine ve aynı zamanda memleketlerine de selam göndermeyi ihmal etmiyor. Bu kapsamda Kayseri’nin Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Fırat Kalkanı Operasyonu’nda görev yapan bir uzman çavuşun, kendisine hemşerilerine iletmesi için gönderdiği selamı sosyal medya hesabından paylaştı. Havan topu mermisi üzerine yazılmış olan, “El Bab dan Kayseri-Pınarbaşıya selam olsun” fotoğrafı paylaşan Ataş, “ El Bab'ta bulunan Pınarbaşılı kardeşimiz Serkan Aydoğ'dan selam var. Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı. Ataş’ın bu paylaşımı takipçilerinden de ilgi gördü. Birçok vatandaş, “Allah yardımcısınız olsun, dualarımız sizlerle” diyerek, Mehmetçiğin selamına karşılık verdi.

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