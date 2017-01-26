Kayserili aşçılar, 'Lahana Sarması' ile birinci oldular

TÜRKİYE Aşçılar Birliği'ne bağlı Antalya Mutfak Şefleri Birliği Derneği tarafından organize edilen ve Antalya EXPO Fuarı'nda 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Modern Türk Mutfağı Yemek Yarışması'nın, 'Modern Türk Mutfağı' dalında, Kayseri Şeker Fabrikası aşçıları Turan Bora ve Mesut Bingöl, Gökhan Acar ve Orhan Demirkan’dan oluşan ekip birinciliği kazanarak kupayı Kayseri'ye getirdi.Türkiye genelinde 12 bin üyesi bulunan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Antalya Mutfak Şefleri Birliği Derneği'nin, ANFAŞ işbirliği ile Antalya'da düzenlenen yarışmada Türk mutfağının önemli lezzetlerinden 'Lahana Sarması', vişne koruğunda demlendirilerek sunuldu. Kayseri'nin yöresel lezzetlerinden olan 'Kuzu Gerdanı', kurutulmuş meyveler ile tatlandırıldı. Tatlı olarak ise 'Kabak Dolgulu Kadayıf' olarak bilinen ve patenti Kayseri Şeker aşçıbaşı Turan Bora'ya ait olan 'Kabak Dolgulu Fıstıklı Billuriye' sunumu yapıldı. Kayseri Şeker Fabrikası Aşçıbaşı Turan Bora, şöyle dedi:"Ecdadımızdan bizlere miras bırakılan geleneksel ve yöresel lezzetlerimizi modern Türk mutfağı ile birleştirerek dünya lezzetleri arasında yeniden katmak istiyoruz. Yurt içinde organize edilen yemek yarışmaları yanısıra ve yurt dışında da Dışişleri Bakanlığımızın katkılarıyla Peru’nun başkenti Lima'da ve Buruni’nin başkenti Darusselam şehrinde de Türk mutfağımızın tanıtımlarına katılarak, Türk mutfağımızın tanıtımlarına katkı sağlıyoruz.""VİŞNE KORUĞUNDA DEMLENDİRİLEN LAHANA SARMASI"Sıvı yağ içerisinde iç fıstıkları bir müddet kavurduktan sonra ince kıyılmış soğanlar ile beraber soteleniyor. Yıkanmış pirinci ilave ederek kavurmaya devam ediliyor. Daha sonra baharatlarını ekleyerek kavrulup ve suyu ekleniyor. Dinlenen harca daha sonra ince kıyılmış ceviz, vişne, dereotu ve nane eklenerek karıştırılıyor. Lahanalar tuzlu suda haşladıktan sonra soğuk suya çıkartarak biraz bekletiliyor. Hazır olan harç ile beraber sarılıyor. İnce kıyılmış havuç ve limonla hazırlanan yatak üzerine dolmalar yerleştiriliyor ve zeytinyağlı sosunu ilave ettikten sonra üzerine kapağı kapatılarak ortalama 30 dakika pişirmeye alınır. Yemek dinlendikten sonra servis ediliyor.KURUTULMUŞ MEYVELER İLE TATLANDIRILMIŞ KUZU GERDANIKuzu gerdanı tavada mühürlenerek arpacık soğanlar ve salça ilave edilerek kavurma işlemine devam ediliyor. Taze kekik yaprakları ilave edildikten sonra yarma ve suyu ilave ediliyor. 45 dakika normal ateşte pişirmeye bırakılan yemeğin kapağı açılır ve kuzu gerdanın içerisine yıkanmış kuş üzümleri ve kurutulmuş kayısı ekleniyor. Baharatları ilave edildikten sonra ağızı kapatılıp malzemenin özleşmesi için 15 dakika daha pişiriliyor. Kapağı açılan kuzu gerdanın tereyağını ve taze soğanlarını ekleyip bir müddet demlenmeye bırakılıyor.KABAK DOLGULU FISTIKLI BİLLURİYETatlıya başlamadan şerbeti için suyu kaynatıp şekeri ve limonu ekleyip kaynamaya bırakılır. Tatlı için tepsinin tabanını baklava yağı ile yağladıktan sonra dökme kadayıflar tel tel tabana döşeniyor. Üzerine ezilmiş fıstık kadayıf karışımını serip tane fıstıklar atılıyor. Üstüne şerbetle çektirilen kabakları dizip üstüne tekrar yağlayıp kalan dökme kadayıflar diziliyor. Presledikten sonra ince fırçayla son yağı serpilir. 15 dakika dinlenmeye bırakılan kadayıf, sonrasında kısık ateşte döndürülerek 15 dakika pişirip ters çevirilir ve 15 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam ediliyor. Alt tabanını kontrol etikten sonra ocaktan alıp kaynamakta olan şurubu ilave edilip 15 dakika şerbetini çekmesi beklendikten sonra servis ediliyor.

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