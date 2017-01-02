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Kayseri’deki saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavisi sürüyor

KAYSERİ Valiliği, geçen 17 Aralık sabahı meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu bombalı terör saldırında yaralananlardan 11'inin tedavilerinin halen sürdüğünü açıkladı. Talas Caddesi üzerinde meydana gelen ve içerisinde çarşı...

Kayseri’deki saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavisi sürüyor
KAYSERİ Valiliği, geçen 17 Aralık sabahı meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu bombalı terör saldırında yaralananlardan 11'inin tedavilerinin halen sürdüğünü açıkladı.
Talas Caddesi üzerinde meydana gelen ve içerisinde çarşı iznine giden askerlerin bulunduğu otobüse PKK'lı teröristin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıyla ilgili Valililik tarafından yazılı açıklama yapıldı. 14 askerin şehit düştüğü ve 56 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili 11 kişinin tedavisinin çeşitli hastanelerde devam ettiği ifade edildi.

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