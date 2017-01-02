Kayseri’deki saldırıda yaralanan 11 kişinin tedavisi sürüyor

Talas Caddesi üzerinde meydana gelen ve içerisinde çarşı iznine giden askerlerin bulunduğu otobüse PKK'lı teröristin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıyla ilgili Valililik tarafından yazılı açıklama yapıldı. 14 askerin şehit düştüğü ve 56 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili 11 kişinin tedavisinin çeşitli hastanelerde devam ettiği ifade edildi.
Talas Caddesi üzerinde meydana gelen ve içerisinde çarşı iznine giden askerlerin bulunduğu otobüse PKK'lı teröristin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıyla ilgili Valililik tarafından yazılı açıklama yapıldı. 14 askerin şehit düştüğü ve 56 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili 11 kişinin tedavisinin çeşitli hastanelerde devam ettiği ifade edildi.