Kayseri’de ’Şehide ve bayrağa saygı’ yürüyüşüne 70 bin kişi katıldı

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de sivil toplum kuruluşları tarafından şehit askerler anısına düzenlenen ’Şehide ve bayrağa saygı’ yürüyüş ve mitingine yaklaşık 70 bin kişi katıldı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve yürüyüşün yapıldığı Sivas Caddesi'nde kalabalık sık sık ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganı attı.

Sivil toplum örgütleri ve Milli Seferberlik Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, Sivas caddesindeki bir AVM önünden başladı. Yaklaşık 1 kilometrelik dev bayrağın açıldığı yürüyüşe Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı da destek verdi. Yürüyüşün ön saflarında Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, İl Başkanı Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri yer aldı.

Türk bayraklarının taşındığı 7 kilometrelik güzergahta polis sıkı güvenlik önlemleri alırken, Sivas Caddesi çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. Yürüyüş sırasında ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hepimiz Mehmetiz, hepimiz askeriz. Her Türk asker doğar, Kayseri uyuma şehitlerine sahip çık, HDP basıldı, Türk bayrağı asıldı' sloganları atılıp, tekbir getirildi.

Kayseri’de geçen hafta cumartesi günü Kayseri 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı izinine çıkan sivil kıyafetli silahsız 14 askerinin şehit olduğu bombalı saldırı ve Suriye’nin El Bab bölgesinde şehit olarak dün Kayseri Garnizon şehitliğinde toprağa verilen 2 uzman çavuşun anısına düzenlenen ’Şehide ve bayrağa saygı' etkinliğinde yürüyüş, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtı önünde sona erdi.

Burada, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, şehitlerin ruhları için Kuran okunarak, dua edildi. Kalabalık, daha sonra yapılan konuşmaların ardından dağıldı. Yürüyüş sırasında polisin güzergahta ve çevrede aldığı güvenlik önlemleri dikkati çekti.

FOTOĞRAFLI