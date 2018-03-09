Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Kayseri’de Roma Dönemi'ne ait kral mezarı bulundu (2)

VALİ KAMÇI İNCELEME YAPTI Kayseri'nini merkez Melikgazi ilçesinde bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bulunan oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda, Roma Dönemi'ne ait kral mezarı bulundu. Polis ekiplerinin...

Kayseri’de Roma Dönemi'ne ait kral mezarı bulundu (2)

VALİ KAMÇI İNCELEME YAPTI
Kayseri'nini merkez Melikgazi ilçesinde bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bulunan oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda, Roma Dönemi'ne ait kral mezarı bulundu. Polis ekiplerinin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan yakaladığı Veli Uçar’a (42) ait dükkanda mahkeme kararıyla yapılan aramada, 1700 yıl öncesine ait lahit bulundu.
Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olay yerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Kamçı, “Emniyet Müdürlüğümüzün çalışması neticesinde burada lahit bulundu. Lahidi büyük bir başarıyla buldular. Lahdin Roma Dönemi'ne ait olduğu söyleniyor. Bundan yaklaşık 1700 yıl öncesine ait bir lahit. Sanki bir yer altı şehri gibi, mezarlık gibi, bilemiyorum ne olduğunu henüz" ifadelerini kullandı.
Bölgeyi kontrol altında tutacaklarını belirten Vali Kamçı, “Emniyet teşkilatımızın görevlileri burada nöbet tutacak. Yarın lahitin kapağı hızlı bir şekilde açılacak. Önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. 1700 yıl önce demek ki burada bir medeniyet varmış. O medeniyetin kalıntısı olarak bu lahdi arkadaşlarımız buldu. Ben Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Böyle başarılı bir çalışmada tarihimize ışık tutacak bir eseri gün yüzüne çıkardıkları için teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımızın yetkilileri burada, il müdürümüz, müze müdürümüz burada. Dolayısıyla burada çıkacak eserler bizim tarihimize ışık tutması açısından yararlı olacak” diye konuştu.
Vali Kamçı, lahitin yarın saat 12.00'de açılacağını sözlerine ekledi.
Olcay DÜZGÜN- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, ()

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314