Kayseri’de ‘kumanya’ izdihamı

KAYSERİ’de cami avlusunda iftar öncesi dağıtılan kumanyalardan almak isteyenler, izdihama neden oldu.
Merkez Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı’ndaki Kalemkırdı Camii avlusunda iftar öncesi dağıtılan kumanyalardan almak isteyenler, birbirlerini ezdi. Kumanyalar saniyeler içinde biterken, yere düşenler oldu.
Cep telefonuyla kayda alınan olayın görüntüleri, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
FOTOĞRAFLI
Merkez Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı’ndaki Kalemkırdı Camii avlusunda iftar öncesi dağıtılan kumanyalardan almak isteyenler, birbirlerini ezdi. Kumanyalar saniyeler içinde biterken, yere düşenler oldu.
Cep telefonuyla kayda alınan olayın görüntüleri, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
FOTOĞRAFLI