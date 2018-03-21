Kayseri’de kullanıma uygun olmayan 2,5 ton peynir imha edildi

KAYSERİ’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetim ekipleri, yaptıkları çalışmada tüketime uygun olmayan 2,5 ton peyniri imha etti.

Kocasinan İlçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü denetim ekipleri, Alo Gıda 174 Hattına gelen bir ihbarı değerlendirdi. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, Alsancak Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinin iki adet soğuk hava deposunda denetim yaptı. Yapılan denetimde, insan tüketimine uygun olmayan, izlenebilirliği sağlamayan ve asgari teknik hijyenik koşulları uygun olmayan ortamda muhafaza edildiği tespit edilen toplam 2,5 ton tulum, kaşar ve beyaz peynir ele geçirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu ürünlerin iş yeri yetkilisi tarafından denetim ekiplerinin gözetiminde imha edildiğini açıkladı.



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