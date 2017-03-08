Kayseri’de FETÖ şüphelisi 12 kadın öğretmen tutuklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 21 kadın öğretmenden 12’si tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 kadın öğretmenden gözaltındaki 21'i, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Zanlılar buradaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Hakim karşısına çıkan öğretmenlerden Ayşe Özdil, Esra Doğan, Hatice Karabulut, Hilal Taşar, Mahinur Kübra Avşar, Meral Yılmaz, Tuğbanur Tomakin, Ülkü Tokul, Zehra Şahin, Fatma Nurdan Adıyaman, Hacer Göregen ve Gül Durak tutuklanarak cezaevine konuldu. Öğretmenlerden 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



