Kayseri’de 2017’nin ilk bebeği Musap

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () – KAYSERİ’de 2017 yılının ilk bebeği, saat 00.50’de doğdu.

Doğum sancıları başlayınca Kayseri Kadın Doğum Hastanesi’ne kaldırılan 28 yaşındaki Ayşe Çetik, saat 00.50'de erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı doğan 3 kilo 600 gram ağırlığındaki bebeğe Musap adı verildi. Anne Ayşe ile baba 34 yaşındaki Cemal Çetik’i ilk hastane çalışanları tebrik etti.

Üçüncü çocuklarını kucaklarına alan anne Ayşe ve baba Cemal Çetik, beklerinin sağlıklı bir şekilde doğduğu için mutlu olduklarını söyledi.

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