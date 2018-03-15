Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de savaş uçağı düştü
ABD'de savaş uçağı düştü
İran'da düşen uçağın kadın pilotunun cenazesi, Konya'da
Kumpas mağduru kadın pilot ölmese...
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...

Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Yasin DALKILIÇ- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, ()-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Kayseri 1'nci Komando Tugayı'nda görevli Erzurum nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Muhammed...

Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Yasin DALKILIÇ- Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, ()-TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristlere yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Kayseri 1'nci Komando Tugayı'nda görevli Erzurum nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın (25) acı haberi Kayseri'nin Talas ilçesinde oturan annesine verildi.
Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın şehit haberi, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Doruk Apartmanın'da oturan annesi Hemra Cömert'e askeri yetkililer tarafından bildirildi. Sağlık görevlileri evin önünde hazır bekletilirken, şehidin Afrin'e göreve gitmesinin ardından eşinden ayrı olan Hemra Cömert'in Kayseri'ye gelerek, bekar olan oğlunun evinde kaldığı öğrenildi. Erzurum'daki şehit babası Zeki Kır'a da acı haber askeri yetkililer tarafından bildirildi.
Ağustos ayında üsteğmen rütbesine yükseleceği bildirilen Şehit Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın, Erzurum'un Pasinler ilçesi doğumlu olduğu ve 3 kardeşinin bulunduğu belirtilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular şehidin annesine taziyelerini iletti. 
Şehit Muhammet Kır'ın yarın doğum yeri Erzurum'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314