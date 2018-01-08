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Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nden alafranga tuvalet açıklaması

KAYSERİ’de Sağlık-Sen üyeleri, Eğitim Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin ek binasındaki tuvaletlerin alafranga olduğunu, bunların alaturkaya çevrilmesine yönelik istekler üzerine Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Sağlık...

Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nden alafranga tuvalet açıklaması
KAYSERİ’de Sağlık-Sen üyeleri, Eğitim Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin ek binasındaki tuvaletlerin alafranga olduğunu, bunların alaturkaya çevrilmesine yönelik istekler üzerine Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Sağlık Müdürlüğü 6 bölümde toplam 24 alafranga tuvalet bulunduğu, 18'inin alaturkaya dönüştürülmesi ve 6'sının yeni alafranga taşı ile değiştirilmesi ile ilgili keşif, proje ve şartname çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi ardından Kayseri'de Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi’ndeki Askeri Hastane de Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin ek binası olarak hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda Sağlık Müdürlüğü’nün yeniden yapılandırılması ile de bazı birimler ek binaya taşınınca, binada görev yapacak olan Memur-Sen’e bağlı Sağlık Sen üyeleri, alafranga tuvaletlerden yakındı. Tuvaletlerin alaturkaya dönüştürülmesi yönünde istekte bulunan Sağlık Sen üyeleri haklı bulundu.
Kayseri Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada müdürlüğe bağlı bazı birimlerinin Seyyid Burhaneddin Binasında hizmet vermeye başladığı hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Seyitgazi mahallesinde yer alan İl Sağlık Müdürlüğü binamızın oda ve çalışma ortamının gelişen hizmet şartlarına cevap vermemesi, personelimize daha rahat ve ferah bir çalışma ortamı kazandırmak amacı ile Seyyid Burhaneddin binasında hizmet verebilmek için bazı yenileme ve tadilat çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda Müdürlüğümüzün bünyesinde faaliyet gösteren bazı birimler için Seyyid Burhaneddin Binasında (eski Askeri Hastane) 1.Katta B ve C Bölümlerine, 2'nci katta A, B ve C bölümlerine, 3'üncü katta ise A bölümüne olmak üzere toplamda 6 bölüm personelimizin kullanımına açılmıştır. Seyyid Burhaneddin binasının daha modern ve çalışmaya elverişli olmasına yönelik teknik personelimiz tarafından tadilat ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde idari hizmetler için ayrılan tüm odalar ve koridorlar gerekli sıva tamiratları yapılarak boyanmıştır. Halen 2 bölümün sıva tamiratları ve boya işlemleri devam etmektedir. Pencereler ve kapılar kontrol edilmiş, gerek görülenlerin fitilleri yenilerek hava kaçakları önlenmiş ve arızalı pencere kolları değiştirilmiştir. Odalarda elektrik tesisatları, data ve telefon hatları ihtiyaca göre yenilenmiştir. 18 odaya toplamda 80 data uç bağlantısı yapılmıştır.”
Sağlık Sen üyelerinin isteği üzerine gündeme gelen tuvalet konusuna da yer verilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Seyyid Burhaneddin binasında kullanıma hazırlık yapılan 6 bölümde toplam 24 adet alafranga tuvalet bulunmaktadır. Bunlardan 18 adedinin alaturkaya dönüştürülmesi ve 6 adedinin de yeni alafranga WC taşı ile değiştirilerek, pis su giderlerinin yenilenmesi ile ilgili keşif, proje ve şartname çalışmaları başlatılarak akabinde satın alma işlemleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca personelimizin oda yerleşimleri sırasında ortaya çıkan her türlü inşaat, mekanik, elektrik ve bilgi işlem kapsamındaki ihtiyaçlar için gelen talepler değerlendirilmekte ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır."

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