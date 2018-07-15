Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Kayseri protokolü, 15 Temmuz'da şehitliği ziyaret etti

KAYSERİ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kent protokolü Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Süleyman...

Kayseri protokolü, 15 Temmuz'da şehitliği ziyaret etti
KAYSERİ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kent protokolü Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Süleyman Kamçı, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Ak Parti ve İYİ Parti İl Başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada şehit yakınları ile sohbet eden protokol üyeleri, şehit mezarlarının başında dua okudu, karanfil bıraktı.
Şehit Jandarma Er Hakan Türk'ün babası Galip Hakan, "15 Temmuz bizim kurtuluşumuz oldu. Vatanımızın bir karış toprağını kimse alamaz. Bizim evlatlarımız bu vatan için şehit oldu. 15 Temmuz'da bu hainlerin yaptıklarını gördük. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabahlara kadar meydandan ayrılmadık. Allah onları destekleyenleri kahreylesin. Müslüman değiller" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325