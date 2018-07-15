Kayseri protokolü, 15 Temmuz'da şehitliği ziyaret etti (2)

ŞEHİDİN ADI YEĞENİNE VERİLDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kayseri protokolü Kartal Şehitliği ziyaretinin ardından Asri Mezarlık Polis Şehitliğini ziyaret ederek dua okudu. Şehitlik ziyaretinde 2016 yılında şehit düşen Yasin İke'nin ablası Arife Arıkan'ın 2 haftalık yeğenine, ailenin isteği üzerine AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız tarafından kulağına ezan okundu. İl Müftüsü Şahin Güven ise bebeğin adını çocuğun kulağına söyleyerek dua etti. Yasin ismini alan bebeğe milletvekili Yıldız tarafından altın hediye edildi.



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