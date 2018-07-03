Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Kayseri polisi, hediye atlarla göreve başladı

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği faaliyetlerine başladı. Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'ndeki tesislerde polis memurlarının denetiminde özel eğitimden geçirilen...

Kayseri polisi, hediye atlarla göreve başladı

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Atlı Polis Grup Amirliği faaliyetlerine başladı. Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'ndeki tesislerde polis memurlarının denetiminde özel eğitimden geçirilen her biri işadamları ve belediyeler tarafından hediye edilen atlar, sadece toplumsal olaylar ve törenlerde değil çocukların rehabilite ve tedavisinde de kullanılacak.
Endürlük Mahallesi'nde oluşturulan Grup Amirliği'nde atlı polis birliğinde şimdilik 7 İngiliz, 3 de çocukların rehabilitasyonu için Midilli olmak üzere 10 atla hizmete girdi. Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, "Tüm uygar ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de atlı polis birliği kurulmaktadır. Kayseri'deki birlik, ülke genelinde 5'inci birliktir. Atlı polis birliğini sadece toplumsal olaylarda değil, aynı zamandan toplum destekli polis faaliyetlerinde de kullanmak istiyoruz. Engelli çocuklarımızda faydalanacak. Aynı zamanda polis sevgisi aşılamak için okulları da buralara davet edeceğiz. Atlarımızı ortak proje ile temin ettik. Belediyelerimiz ve işadamları da  bu konuda önemli destekler sundu. Bölge bildiğiniz gibi Kapadokya, yani güzel atlar bölgesi. Ayrıca, Uzunyayla olarak bilinen Pınarbaşı ilçemizde birbirinden değerli yarış atları yetiştiriliyor. Bölgemizde atçılık önemli bir tuttu. Böylesi bir kentte oluşturduğumuz atlı birlik sadece görsellik değil, çok amaçlı bir proje olarak hayata geçirildi" diye konuştu.
Atların bakımı ve eğitimi ile ilgilenen Toplum Destekli polis memuru Mehmet Sungur ise "Kurulmuş olan atlı polis eğitim merkezinde antrenörlük çalışmaları, atların yetiştirilmesi, rehabilitasyon uygulaması konusunda destek sağlayacağız" dedi.
Atlı eğitim gösteri birliğinde kadın polis memuru Arzu Güngör de atların eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda çalışmalara katılıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325