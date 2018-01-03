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Kayseri'nin 'Kardeş şehri' Mostar'da açılan kurslar mezunlarını verdi

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye’nin yurt dışındaki kültür elçisi olan Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Bosna Hersek'teki kardeş şehir Mostar’da açılan kurslar yeni mezunlarını verdi. Büyükşehir Belediyesi ile Yunus...

Kayseri'nin 'Kardeş şehri' Mostar'da açılan kurslar mezunlarını verdi
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye’nin yurt dışındaki kültür elçisi olan Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Bosna Hersek'teki kardeş şehir Mostar’da açılan kurslar yeni mezunlarını verdi.
Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Bosna Hersek’in Mostar kentinde sürdürülen meslek ve sanat kurslarında geçen Ekim-Aralık aylarında eğitim gören 194 kursiyere sertifikaları verildi ve 3 ay süren kurslarda üretilen eserler sergilendi. Mostar'daki sergi açılışı ve sertifika programına Türkiye Cumhuriyeti Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı,  Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’nin eşi Sevil Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı İlyas Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Arslan, Mostar’daki okullar ve derneklerin yöneticileri, kursiyerler ve Mostar halkı katıldı.
Türkiye'nin  Mostar Başkonsolosu Zerrin Kandemir, Mostar ve Kayseri’nin kardeş şehir protokollerinin kağıt üzerinde kalmamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasında köprü vazifesi gören bu tür çalışmaların önemini vurguladı.
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik de konuşmasında dost ve kardeş şehir Mostar’a hizmet vermekten dolayı her zaman büyük bir mutluluk duydukları dile getirerek birlik ve beraberliği pekiştiren bu tür çalışmalara önümüzdeki dönemlerde de hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci ise, programda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Sergide Ekim-Aralık ayları arasında KAYMEK Mostar Atölyesi ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü ile Konjic, Stolac, Donja Dreznica ve Gubavica gibi bölgelerde verilen ebru sanatı, Brezilya nakış teknikleri, kırkyama ve kağıt telkari kurslarına katılan 194 kursiyerin 350 civarında eseri sergilendi. Programda ayrıca kursları tamamlayan 194 kursiyere sertifikaları verildi.

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