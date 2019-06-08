Kayseri itfaiyesinden yılan avı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, itfaiye ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanları yakalayarak, doğaya bıraktı.
Kayseri'de yaz ayının gelmesiyle ortaya çıkan yılanlar vatandaşları korkutuyor. Çeşitli mahallelerinden gelen ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri, 5 yılan yakaladı. Boyları yaklaşık 1,5 metre olan yılanlar görenlerin dikkatini çekti. Ekipler yakaladıkları yılanları şehre uzak bölgede doğaya bıraktı.
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KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, itfaiye ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanları yakalayarak, doğaya bıraktı.