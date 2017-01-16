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Kayseri gazisi: Bir bacak bana yeter

KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik yapılan terör saldırısında yaralı kurtulan ve sağ bacağı diz altından kesilen Kastamonulu asker Ferdi Çatal, hastanede çekilen fotoğrafını, "Öldüremedin PKK. Bir bacak gitti, Allah...

Kayseri gazisi: Bir bacak bana yeter
KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik yapılan terör saldırısında yaralı kurtulan ve sağ bacağı diz altından kesilen Kastamonulu asker Ferdi Çatal, hastanede çekilen fotoğrafını, "Öldüremedin PKK. Bir bacak gitti, Allah bir tane daha vermiş, yeter o da bana" notuyla Facebook hesabında paylaştı.
Geçen 17 Aralık'ta PKK terör örgütünün, çarşı iznine çıkan Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerleri taşıyan otobüse yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 14 asker şehit olmuştu. Kastamonu'nun Daday İlçesi nüfusuna kayıtlı Ferdi Çatal da yaralı askerler arasında yer aldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ferdi Çatal, saldırının ardından 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı. Tedavi kapsamında sağ bacağı diz altından kesilen Çatal, hastanede çekilen fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında, "Öldüremedin PKK. Bir bacak gitti, Allah bir tane daha vermiş, yeter o da bana. Ne mutlu Türküm diyene" notuyla paylaştı. Ferdi Çatal'ın tedavisinin hastanede bir süre daha devam edeceği belirtildi.

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