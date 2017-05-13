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Kayseri'den yola çıkan 24 bisikletli, 19 Mayıs'ta KKTC'de olacak

TÜRKİYE’nin çeşitli illerinden bir araya gelen bisiklet tutkunları, 10 günlük Kıbrıs turuna çıktı. 19 Mayıs’ Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs’ta olmayı hedefleyen 24 kişilik bisiklet grubunun içinde Amerikalı gezgin Bryan...

Kayseri'den yola çıkan 24 bisikletli, 19 Mayıs'ta KKTC'de olacak
TÜRKİYE’nin çeşitli illerinden bir araya gelen bisiklet tutkunları, 10 günlük Kıbrıs turuna çıktı. 19 Mayıs’ Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs’ta olmayı hedefleyen 24 kişilik bisiklet grubunun içinde Amerikalı gezgin Bryan Keith de bulunuyor.
Sabah Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 24 kişilik bisiklet grubu toplamda 10 günlük program kapsamında Mersin Taşucu üzeriden KKTC'ye  gidecek. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı orada kutlayacaklarını söyleyen bisikletçi Nuray Karakaya, “Düzenlediğimiz kamplı Kıbrıs turumuza Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 24 bisikletçi katıldı. 399 kilometrelik Taşucu’na 6 günlük yolculuk ardından ulaşacağız. Taşucu’ndan gemiye binerek Kıbrıs’a gideceğiz. Burada tarihi yerleri ziyaret edip, 19 Mayıs’ı yavru vatanda karşılayacağız” dedi. KKTC turuna katılan Amerikalı gezgin Bryan Keith ise şöyle dedi:
"Türkiye’nin birçok coğrafyasında bisiklet sürme imkanı buldum. Dünyada yaklaşık 50 ülkede pedal çevirdim. Afrika, Amerika ülkelerinde en uzun bisiklet gezim 20 bin kilometre sürdü. Bisiklet sürmenin insanlara birçok faydası var. Öncelikli olarak spor yapıyorsunuz. Ulaşımı ücretsiz şekilde sağlamak, farklı insanlar tanımakta bu işin iyi olan yanı. Bundan sonraki hedefim Almanya’dan başlayarak Danimarka ve İsveç turu gerçekleştirmektir. Anadolu’daki gezilerimde insanlar sıcakkanlı davranıp, ayran gözleme ikram ediyor.”

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