Kayseri'den Halep ve Musul'a 12 TIR yardım gönderildi

KAYSERİ, () - İÇ savaşın yaşandığı Halep ve Musul'da yaşam mücadelesi verenler için yardım malzemesi taşıyan 12 TIR, Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünden uğurlandı.

Yardım TIR'larının uğurlanmasına Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Hazırlanan yardım malzemeleriyle ilgili bir açıklama yapan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, Halep ve Musul için 150 bin 416 TL nakdi bağış alındığını belirtti. Kızılay Kayseri Şubesi'ne 150 bine yakın kıyafet bağışlandığını da ifade eden Uzandaç, "30 bin 15 gıda paketi, 10 bin 600 çift ayakkabı, 2 bin 500 kışlık kıyafet, 6 bin hasta bezi ve 2 TIR meyve suyu aldık. Bunun yanında Büyükşehir Belediyemiz 500 iaşe paketi, Organize Sanayi Bölgemiz 394 battaniye, 168 yatak, 11 bin 224 ton un, 9 bin 200 çocuk bezi, 4 bin 590 paket su, 725 ısıtıcı, 11 bin 597 paket muhtelif gıda bağışladı. 12 TIR yardım malzemesini Halep ve Musul'a gönderiyoruz. Yardımda bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Süleyman Kamçı da, Türkiye'de 3 milyon, Kayseri'de 60 bin Suriyelinin misafir edildiğini belirtti. Daha sonra İl Müftüsü Şahin Güven'in yaptırdığı dualarla birlikte yardım TIR'ları Halep ve Musul'a hareket etti.

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