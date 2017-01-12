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Kayseri'deki 'Tuna Parkı', 'Şehitler Parkı' olacak

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, Tuna Parkı'nı Şehitler Parkı olarak düzenlemek için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tuna Parkı'nı, Şehitler Parkı haline getirmek için proje çalışmalarında son aşamaya...

Kayseri'deki 'Tuna Parkı', 'Şehitler Parkı' olacak
KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi, Tuna Parkı'nı Şehitler Parkı olarak düzenlemek için harekete geçti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tuna Parkı'nı, Şehitler Parkı haline getirmek için proje çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi. Başkan Çelik, 15 Temmuz şehitleri ve terörle mücadele şehitlerinin ismini Tuna Parkı'nda yaşatacaklarını anlatırken, "Hemşehrilerimiz Tuna Parkı'nda mis kokulu bahçeler içinde dinlenecek hem sporunu yapacak hem de şehitlerimizin anısını hissedecek" dedi.
"KAYSERİ, KAHRAMANLAR ŞEHRİDİR"
Kayseri'nin aynı zaman kan ve canıyla bu memleketi koruyan kahramanların şehri olduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti:
"Kayseri, verdiği şehitlerle ülkesi ve milletinin bekası için fedakarlığını gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Nice şehitler veren bu şehre Şehitler Parkı'nın yakışacağını düşünüyoruz. Şehitlerimiz bizim inancımıza göre ölü değildir. Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in Ali İmran Suresinde (Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Bilakis onlar diridirler) buyrulmuştur. Dolayısıyla yapacağımız parkla zaten diri olan şehitlerimizi değil, onların hatıralarını yaşatacağız. Park içinde yer alacak anıtsal sütun ve yapılarda tüm şehitlerimizin isimleri yer alacak. Ayrıca Şehitler Duvarı'nda video wall ekranı bulunacak ve bu ekranda şehitlerimiz için özel hazırlanan prodüksiyonlar, belgeseller ve hayat hikayeleri yayınlanacak."
Bu vatanın nasıl kazanıldığının Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde anlatıldığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, Şehitler Parkı'nın da vatana nasıl sahip çıkıldığının göstergesi olacağını ekledi.

FOTOĞRAFLI

 

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