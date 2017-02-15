Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi (2)

KAZADA ÖLEN 5 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden 5 kişi, Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Palas mahallesinden Kayseri'ye yolcu taşıyan 45 yaşındaki Ali Aldemir yönetimindeki 38 DH 416 plakalı minibüs, dün bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı. Kazada sürücü Ali Aldemir olay yerinde, Nurhan Göktürk (33), kızı Asya Göktürk (5), Selahattin Ballı ve Durmuş Bozdemir (63) hastanade yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazada ölenler için Palas Mahallesi meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, çok sayıda ilçe belediye ve parti başkanı, belediye meclis üyeleri, STK temsilcisi, vatandaşlar ve ölenlerin yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından kazada hayatını kaybedenler mahalle mezarlığına gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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