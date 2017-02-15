Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi (2)

KAZADA ÖLEN 5 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden 5 kişi, Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.  Palas mahallesinden Kayseri'ye yolcu taşıyan...

Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi (2)

KAZADA ÖLEN 5 KİŞİ, TOPRAĞA VERİLDİ
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden 5 kişi, Sarıoğlan ilçesinin Palas Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. 
Palas mahallesinden Kayseri'ye yolcu taşıyan 45 yaşındaki Ali Aldemir yönetimindeki 38 DH 416 plakalı minibüs, dün bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı. Kazada sürücü Ali Aldemir olay yerinde, Nurhan Göktürk (33), kızı Asya Göktürk (5), Selahattin Ballı ve Durmuş Bozdemir (63) hastanade yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 kişinin tedavisi sürüyor.
Kazada ölenler için Palas Mahallesi meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, çok sayıda ilçe belediye ve parti başkanı, belediye meclis üyeleri, STK temsilcisi, vatandaşlar ve ölenlerin yakınları katıldı. 
Kılınan cenaze namazının ardından kazada hayatını kaybedenler mahalle mezarlığına gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.