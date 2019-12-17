Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

KAYSERİ'de, 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker, olayın 3'üncü yıl dönümünde törenle anıldı. Şehit askerler anısına yaptırılan Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.



3 yıl önce, çarşı iznine çıkan 1'inci Komando Tugayı askerlerini taşıyan halk otobüsüne, Talas Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker de yaralandı. Saldırının 3'üncü yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesince, saldırının gerçekleştirildiği alandaki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törene sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.



Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan, 3 yıl önce yaşanan terör saldırısı nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek, "Yapılan saldırı sadece Kayseri'ye yapılmamıştır. Kayseri'den bu başlatılırsa Türkiye'de bir şeylerin değişeceğine inanıyorlardı. Kayserimiz 15 şehidini yüreğine bastı. Biz burada birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu gösterdik. Vatanı vatan yapan şehit ve gazileridir. Vatanımızın bedeli sadece can ve kan olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti varlığını sürdürecektir. Bizler var olduğumuz sürece hiçbir namahreme ve bayrağımıza dokunamayacak ve vatanımıza zarar veremeyecekler" ifadelerini kullandı.



Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da üniversiteye yakın bir bölgede saldırının gerçekleştiğine değinerek "Üniversitemizin yerleşkesindeki bu durağa hain bir saldırı yapılmıştır. Bu tabii ki düşmanlarımızı sevindirmesin. Onların hevesleri kesinlikle kursaklarında kalacaktır. Millet ve devlet düşmanı olduğu gibi onların taşeronları da vardır. Biz onlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.



Saldırıda gazi olan Mustafa Uçar ise "17 Aralık'ta bulunduğumuz noktada gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu 15 silah arkadaşımızı kaybetmiş olmanın büyük acısı içerisindeyiz. Türk milletinin milli birlik ve beraberliğine gölge düşürmek adına yapılan bu saldırı hiçbir şekilde hedefine ve amacına ulaşamamıştır" diye konuştu.



Şehit Mesut Yaşar'ın babası Erol Yaşar da "Evladımızı ve tüm sevdiklerimizi bu vatan uğruna feda ederiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu topraklarda doğduysak ölmek için ve vatan için geldik" dedi.



Konuşmaların ardından şehit askerler anısına yapılan Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı. Kalabalık, daha sonra dağıldı.

