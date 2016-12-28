Kayseri'deki saldırıda yaralanan 15 askerin tedavisi sürüyor

KAYSERİ, () - KAYSERİ Valisi Süleyman Kamçı, 17 Aralık Cumartesi günü, Talas Bulvarı'nda, 1'inci Komando Tugayı'nda görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yapılan bombalı saldırıda yaralanan 15 askerin tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Vali Kamçı, yaptığı yazılı açıklamada, şöyle dedi:

''17.12.2016 günü ilimizde meydana gelen hain terör saldırısı sonucunda yaralanan 55 vatandaşımızdan bugün itibariyle 15 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Olay anından bugüne kadar fedakarca çalışan hastane personellerimize teşekkür ediyor, şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diliyorum.''

14 askerin şehit olduğu bombalı saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma da devam ediyor.