Kayseri'deki kayak kazasında ölen liseli son yolculuğuna uğurlandı

Gülseli KENARLI-Cemal KÖYÜK/İSTANBUL,() Sömestr tatili için gitti Kayseri Erciyes Dağı'nda kayak yaparken pistten çıkıp uçuruma düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Yiğithan Selvi son yolculuğuna uğurlandı. Selvi için Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.



Terör gazisi Yarbay Hayati Selvi oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul ederken, anne Ceylan Selvi gözyaşları içinde yakınlarıyla birlikte bekledi. Yiğithan Selvi'nin 8 yaşındaki kardeşi Emirhan Selvi ise annesini bir an olsun yalnız bırakmadı.



Cenaze törenine, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, ailenin yakınları, Yiğithan Selvi'nin okul arkadaşları katıldı.



“BANA DUA EDİN ALLAH SABRIMI VERSİN"



Cenaze töreni öncesi kısa bir açıklama yapan baba Selvi, “Allah kimseye vermesin, acımız çok büyük. Allah'ım onu benden çok seviyormuş. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bütün dostlarımda, gelen gelmeyen şunu istiyorum; bana dua edin Allah sabrımı versin. Başka hiçbir söyleyeceğim bir şey yok. Oğlum çok iyi kayak biliyordu. Kendi istedi oraya gitmeyi. Yapacak, diyecek hiçbir şeyim yok. Allah sabır versin, Allah bu acıyı kimseye göstermesin" dedi.



Yiğithan'ın arkadaşları ise çok güler yüzlü olduğunu ifade etti.



BABA ÖN SAFLARDA YER ALMADI



Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazında, baba Selvi'nin ve Vali Şahin'in ön saflarda olmadığı görüldü. Öte yandan Selvi'nin yanı sıra 6 cenaze namazı daha kılındı. Yiğithan Selvi cenazesi Ümraniye Hekimbaşı mezarlığına defnedildi.

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