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Kayseri'deki 'Evlilik Festivali'nde mücevherler ilgi çekti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de düzenlenen, 10 firmanın yer aldığı 'Evlilik Festivali'nde, pahalı mücevherler dikkat çekerken, 20 bin dolara satılan pırlantalar, mankenler tarafından sergilendi. Kayseri'de, Radisson Blu Otel'in...

Kayseri'deki 'Evlilik Festivali'nde mücevherler ilgi çekti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de düzenlenen, 10 firmanın yer aldığı 'Evlilik Festivali'nde, pahalı mücevherler dikkat çekerken, 20 bin dolara satılan pırlantalar, mankenler tarafından sergilendi.
Kayseri'de, Radisson Blu Otel'in ev sahipliğinde 'Evlilik Festivali' düzenlendi. Takım elbise, gelinlik, mobilya, düğün organizasyonu ve mücevher firmalarının katıldığı festivalde, renkli görüntüler ortaya çıktı. Festivalde en çok mücevher stantları ilgi çekti. Mankenler, ellerinde ve boyunlarında 20 bin dolarlık pırlantaları sergiledi. Festivale katılan Gülsoy Mücevher Yönetim Kurulu üyesi Fatih Gülsoy, "Yapılan bu fuarlar Kayseri'nin marka değerini artırması için çok önemlidir. Yerel firmaların bu türdeki fuarlara katılması çok önemli. Festivalde sergilediğimiz dikkat çeken ürünlerden birisi olan 100 yıllık geçmişe sahip olan Kayseri burması bileziğidir. Geçmiş dönemlerde yarım kiloya kadar yaptırılan bu bilezik, şimdi ekonomik durum nedeniyle 120 grama kadar düştü. Ortalama fiyatı 75 bin TL'den başlayan bileziğin dışından ilgi gören ürünlerden birisi de pırlantalardır. 14 kırat taşlara sahip pırlantalar 20 ile 25 bin dolar arasında değişen fiyata sahiptir" dedi.

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