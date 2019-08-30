Kayseri'de, Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

KAYSERİ'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97 'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.İlk tören; Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başladı. Törene, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutan Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Dansları topluluğu gösteri sundu. Ardından askeri birlikler tören geçişi yaptı. Vatandaşlar, askerleri uzun süre alkışladı. Törenlere aileleri ile katılan çocuklar ise, ellerine aldıkları ay yıldızlı bayrakla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.