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Kayseri'de yapılacak karakol binaları, Türkiye’ye örnek olacak

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zamanda emniyet için yapacağı yeni karakol binaları, Türkiye’de ihtiyaç olan illerde de uygulanacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, binaların...

Kayseri'de yapılacak karakol binaları, Türkiye’ye örnek olacak

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zamanda emniyet için yapacağı yeni karakol binaları, Türkiye’de ihtiyaç olan illerde de uygulanacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, binaların projesini çok beğendiği ve diğer illerde de uygulanması için çalışma yapılmasını istediği belirtildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan karakol binalarını yapmak için harekete geçti. 2017 yılı projeleri içerisinde yer alan 2 karakol binasının projesi ise örnek oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan bina projelerini beğendiği ve diğer illerde uygulanması için çalışma başlatılması talimatı verdiği dile getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sadece belediyeye tesis yapmadıklarını, imkanlar ölçüsünde talep olduğunda diğer kurumlar için de bina projeleri hazırladıklarını kaydetti. Bu çerçevede kendine özgün, şık binalar tasarladıklarını dile getiren Çelik, “Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Emniyetimiz için ihtiyaç olan 2 karakol binası yapacağız. Biri Eskişehirbağları’nda, diğeri ise Belsin bölgesinde yapılacak. İki şık binayı yapıp, emniyetimize teslim edeceğiz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da Kayseri’ye bir süre önce geldiğinde bu projemizi gördü, kendisine detaylıca anlattık. Bina tasarımlarını gösterdik. Çok beğendi ve 'Örnek alalım, ihtiyaç olan illerde uygulayalım' dedi. Diğer illerde uygulanması için de çalışma başlatacaklarını söyledi. Tasarım açısında da binalar Türkiye’ye örnek olacak. Projenin ihalesi yakın zamanda yapılacak, inşallah sene sonuna da bu iki binayı bitiririz ve Emniyet Müdürlüğümüze teslim ederiz'' dedi.

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